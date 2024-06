Amadrinhada por Regina Pessoa, a animação portuguesa faz prova de vida em Annecy

Portugal é o país tema no festival francês, que decorre deste domingo a 15 de Junho. Será a maior delegação no sector do cinema animado jamais apresentada fora de portas.

Já sabíamos que tinha sido de novo convidada para desenhar o cartaz do festival deste ano, à imagem do que acontecera em 2015. Mas, além disso, Regina Pessoa (Coimbra, 1969) vai ser uma espécie de “madrinha” da presença portuguesa naquele que é o maior evento mundial no domínio do cinema e da indústria da animação.