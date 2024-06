E o Euro 2024 arranca em 7, 6, 5...

Começou a contagem decrescente para o Campeonato da Europa de futebol de 2024. Dentro de sete dias, é dado o tiro de partida para o torneio de selecções mais importante do continente, com Portugal a bordo na qualidade de passageiro VIP. A prova arranca na sexta-feira, dia 14, com um Alemanha-Escócia que celebrará uma edição com 24 selecções distribuídas por seis grupos e que concentrará as atenções desportivas durante um mês, com final marcada para Berlim, em meados de Julho.

Até lá chegarmos, Portugal realiza mais dois jogos de preparação. Depois do triunfo sobre a Finlândia, a selecção nacional enfrenta a Croácia, neste sábado (17h45, RTP), no Estádio do Jamor - um teste mais à organização e transição defensiva do que o de há dias -, e fecha, na terça-feira, a agenda diante da República da Irlanda (19h45, Aveiro), antes da viagem para a Alemanha. Cristiano Ronaldo e Ruben Neves já se juntaram ao grupo, mas só deverão competir diante dos irlandeses.

Em Roma, prossegue o Campeonato da Europa de atletismo. Portugal já entrou em prova (com a comitiva mais alargada da sua história), mas os principais candidatos às medalhas só competem pelo pódio, se tudo correr bem, no início da próxima semana. No domingo, Pedro Pablo Pichardo entra em prova na qualificação do triplo salto (a final será na terça-feira), e um dia depois será a vez de Isaac Nader correr as eliminatórias dos 1500m (se se apurar, discutirá a final na quarta-feira).

Em Roland Garros, será um fim-de-semana de finais. No sábado, o encontro decisivo do torneio feminino colocará frente a frente a polaca Iga Swiatek, que chega ao encontro decisivo em Paris pela quarta vez, e a estreante italiana Jasmine Paolini (14h). No domingo, realiza-se a final masculina, que vai opor o espanhol Carlos Alcaraz (eliminou Jannik Sinner nas meias-finais) ao vencedor do embate entre Casper Ruud e Alexander Zverev.

A nona paragem da temporada 2024 do Mundial de Fórmula será feita em Montreal, sede do Grande Prémio do Canadá. Charles Leclerc (Ferrari) furou episodicamente o domínio da Red Bull, no muito característico GP do Mónaco, e reduziu a desvantagem para o líder do Mundial de pilotos, Max Verstappen - o neerlandês comanda agora com uma diferença de 31 pontos. A luz verde acender-se-á às 19h de domingo.

