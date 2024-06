Porque A saudade aperta, os Quinta do Bill anunciam “um novo tempo de canções”

Foi há três anos que os Quinta do Bill resolveram regravar uma dúzia de temas, todas eles com convidados, para assinalar os 25 anos de No Trilho do Sol, terceiro álbum de estúdio da banda, lançado originalmente em 1996. Agora, anunciam “um novo tempo de canções” com um novo tema, chamado A saudade aperta, com letra de Tiago Nogueira, dos Quatro e Meia, e música de Carlos Moisés, um dos fundadores do grupo. Com Carlos Moisés (voz), participaram nesta gravação Cató Calado (guitarra acústica e eléctrica), Pedro Cruz (piano e acordeão), Paulo Bizarro (baixo), André Moinho (bateria e coros), Carla Santos (violino), Diana Martinez (coros e produção vocal) e João André (produção). Nas palavras de Tiago Nogueira, citado no texto que acompanha o lançamento, é este o significado de A saudade aperta: “Num mundo onde a norma domina e a esmagadora maioria das pessoas se limita a cumprir o calendário, num trajecto monótono entre a cama e a secretária, sobressaem os que se recusam a apenas sobreviver. Quando a cidade dorme, liberdade pertence aos que desfrutam da música, do silêncio, do calor, do frio, do escuro, da luz e de todas as pequenas coisas que definem a vida.” E porque a saudade aperta, os Quinta do Bill já têm mais 30 datas marcadas para este Verão em vários palco e cidades do continente e ilhas, fazendo-se à estrada, dizem, para “matar saudades com um público que com ela comunga um caminho de canções, festa, alegria e emoções”.