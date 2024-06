Não são versos grandes, mas podem ter grandes versos

Com a praga de aumentativos que por aí anda (mercadão, descontão, domingão, amigão, etc.) não seria de admirar que alguém, distraidamente, tomasse “versão” por um verso grande. Não é, como se sabe, mas, abusando do trocadilho, não sendo mesmo versos grandes, as versões podem ter grandes versos. É o caso, falando de um disco recente, das versões corais que o Canto Nono faz para várias canções de José Mário Branco (1942-2019). Já nos emocionava quando, na voz do seu autor, ouvíamos: “A vida é como uma estrada/ Que vai sendo traçada/ Sem nunca arrepiar caminho/ E quem pensa estar parado/ Vai no sentido errado/ A caminhar sozinho.” Pois agora experimentem ouvi-la só a vozes, sem qualquer instrumento, num admirável jogo de polifonias.

