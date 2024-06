Dois jovens de nacionalidade indiana espancados no Porto

Dois jovens de nacionalidade indiana foram na manhã desta terça-feira agredidos por três indivíduos na Rua da Alegria, no centro do Porto. Os agressores continuam por identificar e as motivações do ataque por esclarecer.

Segundo fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP), citada pela Lusa, as agressões ocorreram pelas 7h na Rua da Alegria, na freguesia do Bonfim, e foram registadas por sistemas de videovigilância.

As duas vítimas tiveram de receber assistência médica no Hospital de Santo António.

A PSP suspeita que os três agressores também tenham atacado na última madrugada uma pessoa em situação de sem-abrigo naquela zona da cidade.

Foi na mesma freguesia do Porto que, há um mês, uma dezena de imigrantes foram agredidos por um grupo de portugueses dentro da sua própria casa, na Rua do Bonfim, a poucos minutos da Rua da Alegria.