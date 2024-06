A vida inteira de Sílvia Pérez Cruz a passar-nos pela frente

Sílvia Pérez Cruz estava num “momento emocional muito frágil” quando, em 2022, foi convidada para cantar no Uruguai, ao lado da brasileira Maria Gadú e da lenda argentina Liliana Herrero. Agora, ao olhar para trás, a cantora catalã vê com nitidez o quanto atravessava uma fase “vital”, lidando com a morte de alguém que lhe era muito próximo, ao mesmo tempo que, atravessando ainda os metros finais do túnel da pandemia, se aproximava dos 40 anos. A sua vida estava em desalinho, agitada, as emoções todas em batalha campal. E embora a sua passagem pelo país latino-americano não tenha sido muito prolongada, “aqueles dois dias”, em que Liliana Herrero – com toda a sua experiência de 75 anos – lhe falou da passagem pelo mundo de uma forma muito profunda, “foram extremamente intensos”. Como que afastando todas as complicações do caminho, Herrero deu-lhe um conselho preciso: “Sílvia, não tenhas medo, assume o controlo da tua luz.” Não ceder às sombras, tomar em mãos a candeia na direcção do dia.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt