Governo estende para dois anos as comemorações dos 500 anos de Camões

O Governo de Luís Montenegro aumentou para dois anos a duração das comemorações dos 500 anos de nascimento de Luís de Camões, que arrancam dentro de uma semana mas ainda não têm programa apresentado. Tal vai acontecer no dia 5, quarta-feira, cinco dias antes do início das celebrações. A professora catedrática Rita Marnoto, da Universidade de Coimbra, mantém-se a comissária-geral da estrutura de missão responsável pelas comemorações e Joaquim José Coelho Ramos, do Instituto Camões, será comissário-geral adjunto. Segundo uma resolução do Conselho de Ministros publicada esta segunda-feira em Diário da República, o historiador Diogo Ramada Curto ascende a comissário-geral adjunto e o editor Vasco Jorge Marcolino da Silva será o director executivo da comissão.

