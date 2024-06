No carro do Livre ouve-se Rosalia e Kendrick, há humor e críticas à direita

Europeísta e optimista, Francisco Paupério escolheu o Entroncamento – onde os termómetros neste domingo chegaram aos 35 graus Celsius – para mostrar como é que o aproveitamento eficaz dos fundos europeus pode responder a problemas locais e com dimensão nacional. À direita, acusou-a de “hipocrisia” por querer colocar a habitação na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia enquanto inviabiliza soluções para construção de habitação acessível através do financiamento com fundos comunitários, como aconteceu naquela autarquia. E embora acredite no projecto europeu, ao PÚBLICO conta que não olha para Bruxelas como um lugar ao qual se quer agarrar. "Se for eleito, não me vejo a fazer dois mandatos seguidos. Acho que os cargos devem ser rotativos", conta.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt