Inquérito de Estimação: Associação Resgato

No Inquérito de Estimação, damos palco a associações e grupos de ajuda animal que o mundo deve conhecer. A Resgato tem 60 gatos para adopção em Oliveira de Azeméis.

Matilde Evangelista começou a resgatar e alimentar animais abandonados quando ainda era criança. Já em adulta, o avô, que sempre a incentivou, decidiu oferecer-lhe uma casa antiga contígua à sua para poder fundar um abrigo.

Inicialmente, decidiu-se pelo nome de O Cantinho dos Bigodes e, com o passar dos dias, mais pessoas se juntaram à causa. Fizeram obras, ampliaram a velha moradia e acolheram mais gatos abandonados que vagueavam pelas ruas de Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro.

“Em 2021 tornamo-nos oficialmente uma associação e transformamo-nos assim na Resgato”, explicam na resposta ao inquérito de estimação. Neste momento, contam com a ajuda de 21 voluntários que cuidam diariamente dos 60 gatos que vivem no abrigo enquanto não são adoptados. Entre eles estão Rosie, Caju e Potato.

“Em 2023 tivemos 299 adopções, número que, felizmente, tem vindo a aumentar anualmente”, acrescentam. Em 2024 esperam que aconteça o mesmo.

Uma medida prioritária pelos direitos dos animais

Achamos que seria de extrema importância as câmaras municipais terem mais funcionários com funções de apoio aos veterinários municipais e um apoio monetário a 100% para poderem fazer CED (captura, esterilização e devolução) de gatos de colónias. Infelizmente começa a tornar-se um problema público já que a sobrepopulação vai continuar.

Um caso marcante

O animal que mais nos marcou foi o Côco. Foi um gato que esteve connosco cerca de um ano e que tinha um carcinoma nas orelhas. Tentámos todos os tratamentos possíveis, foi visto por especialistas, mas estava muito debilitado e tivemos de o deixar partir.

Um conselho para quem quer adoptar um animal

O maior conselho que podemos dar é que a pessoa avalie se tem todas as condições financeiras, mas também emocionais para adoptar um animal. As espécies não falam, não se queixam e, muitas vezes, adoecem sem darmos por isso. As mudanças de ambiente são prejudiciais e podem levar a surpresas menos positivas. É importante saberem que ninguém pode garantir que um animal tem uma saúde perfeita, principalmente um que viveu na rua.

Um projecto que tem de ser conhecido

A Associação de Melhoramentos Pró-Outeiro, uma IPSS de Oliveira de Azeméis que tem um serviço de terapia assistida com animais. Os idosos contam com a ajuda da Violeta, uma cadela que os acompanha há anos.

Uma pessoa anónima que vale a pena conhecer

No caso da Resgato, vale a pena conhecer as famílias de acolhimento que nos ajudam com os animais. Sem pedirem nada em troca, recebem gatos nas suas casas, incluindo os que precisam de medicação ou tratamentos. São pessoas de bom coração que querem realmente ajudar.