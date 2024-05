Falemos do género a propósito do IndieLisboa. Do género enquanto conjunto de convenções formais que identificam tipos específicos de cinema (policial, ficção científica, terror, comédia), mas também do género enquanto sexo (masculino, feminino) e ponto de vista daí decorrente sobre as convenções.

