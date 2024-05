Plano de emergência para a saúde: vales-cirurgia vão ser substituídos por “vouchers telefónicos”

Foi a partir de um “ponto de partida problemático” que o Governo apresentou, nesta quarta-feira, o plano de emergência e transformação na saúde. O primeiro-ministro, Luís Montenegro, garantiu, em conferência de imprensa após reunião do Conselho de Ministros, que, em primeiro lugar, se vai esgotar toda a capacidade disponível no Serviço Nacional de Saúde (SNS) de forma a dar resposta a todos os cidadãos que procuram cuidados no sector público. Mas, sublinhando que “não faz da saúde uma questão ideológica”, Montenegro adiantou que a tutela vai, “em regime de complementaridade, contar com o sector social e privado para dar resposta aos cidadãos”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt