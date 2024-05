Médicos de família alertam que “capacidade já está esgotada” no SNS. Fnam fala em medidas vazias

O Governo pretende esgotar, até ao limite do que é possível, a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS), conforme anunciou o primeiro-ministro, ao início da tarde desta quarta-feira, durante a apresentação do plano de emergência e transformação na saúde. Porém, Nuno Jacinto, o presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF), alerta, em declarações ao PÚBLICO, que “o problema é que, em muitos locais, em muitas das unidades [de saúde], essa capacidade já está esgotada ou perto disso”. Já a Federação Nacional dos Médicos (Fnam) considera que as “medidas anunciadas são uma mão vazia e outra cheia de nada”.

