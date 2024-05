Com limpeza de ficheiros suspensa, número de inscritos no SNS inverte tendência e volta a aumentar

O número de cidadãos inscritos no Registo Nacional de Utente (RNU) voltou a aumentar em Abril, invertendo a tendência de descida dos últimos meses, resultante da limpeza de ficheiros dos centros de saúde que foi iniciada em 2023 pelo anterior Governo. Também o número de cidadãos sem médico de família atribuído nos centros de saúde, que estava a diminuir desde Dezembro passado, voltou a crescer e ascendia, em Abril, a 1.565.880, mais 36 mil do que no mês de Fevereiro, indicam os dados do Portal da Transparência do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt