Troca de acusações entre IL e BE anima campanha outra vez marcada pela Ucrânia

O segundo dia de campanha para as europeias, mais curto do que o habitual devido ao debate entre os oito candidatos, voltou a ser dominado pela visita do Presidente da Ucrânia a Portugal.

A visita do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a Portugal voltou a merecer destaque na campanha para as eleições europeias, como já tinha acontecido na véspera. Com a tarde reservada para a preparação do debate televisivo entre os oito candidatos dos partidos parlamentares, e num dia em que a chegada do Presidente ucraniano levou os holofotes para São Bento e Belém – onde foi recebido pelo primeiro-ministro e pelo Presidente da República –, foi a troca de acusações entre o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal a aquecer o segundo dia de campanha eleitoral.