Banco Alimentar recolheu 1755 toneladas de alimentos no fim-de-semana

Alimentos recolhidos vão ser distribuídos em “mais de 2400 instituições de solidariedade social, que os entregam a cerca de 360 mil pessoas com carências alimentares”.

A campanha do Banco Alimentar contra a Fome recolheu este fim-de-semana 1755 toneladas de alimentos em mais de 2 mil superfícies comerciais do país, avançou a instituição de solidariedade social.

Os resultados da recolha representam "um acréscimo em relação ao valor da campanha homóloga do ano passado, num fim-de-semana marcado pela coincidência com diversas actividades, como a final da Taça de Futebol, concertos, queima das fitas, confirmando assim quer a solidariedade dos portugueses, quer a confiança renovada nos bancos alimentares contra a fome", lê-se num comunicado da entidade.

"Em tempos de grande ansiedade e alguma incerteza como os que vivemos, enche-nos o coração verificar que se mantêm firmes e inalterados nos portugueses valores tão essenciais como os da solidariedade, da participação cívica activa", afirmou a presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome (FPBACF), Isabel Jonet, citada pelo comunicado.

Os alimentos recolhidos vão ser distribuídos em "mais de 2400 instituições de solidariedade social, que os entregam a cerca de 360 mil pessoas com carências alimentares comprovadas", lê-se ainda na nota.

Na Madeira, foram angariados nos supermercados da região 28.160 quilos de produtos alimentares, que serão distribuídos nos próximos meses a pessoas comprovadamente carenciadas, através de instituições parceiras.

Segundo uma nota do Banco Alimentar da Madeira, esse valor superou o do período homólogo de 2023, em 21,8% bem como o da última campanha realizada, em Dezembro do ano passado, em 2,1%.

Além desta campanha presencial, que contou com a participação de cerca de 40 mil voluntários, vai ainda ser possível contribuir, até 2 de Junho, através de vales disponíveis nos supermercados ou na plataforma electrónica disponível nesta página.

No ano passado, os 21 bancos alimentares contra a fome operacionais distribuíram 25,75 mil toneladas de alimentos, num valor global estimado superior a 39,4 milhões de euros.