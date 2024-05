Temido recusa ir para “fora de pé” sobre número de eurodeputados. Meta? “É para ganhar”

Socialistas arrancam campanha eleitoral no distrito de Setúbal, com as três primeiras mulheres da lista. Marta Temido mostra enorme à vontade na rua.

Espalha sorrisos, abraços, beijinhos, mas também folhetos e canetas. Marta Temido entra em cada loja, pára as pessoas com quem se cruza no passeio, interpela quem bebe o café ou almoça na esplanada, e até entrega panfletos aos condutores que param na passadeira para deixar passar o grupo que a acompanha, onde se incluem as outras candidatas do PS Ana Catarina Mendes e Carla Tavares, o deputado André Pinotes Baptista, e uma vintena de elementos da Juventude Socialista que nesta primeira manhã de campanha oficial rumaram à margem Sul.