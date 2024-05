Aos 60 anos, Alejandra Rodríguez foi eleita o “melhor rosto” do Miss Argentina

Na noite de sábado, a modelo e actriz Magalí Benejam Corthey, 29 anos, foi coroada Miss Argentina, em Buenos Aires. O concurso tornou-se notícia por causa de Alejandra Rodríguez, concorrente com 60 anos, que ambicionava ganhar o certame e chegar ao patamar seguinte, o Miss Universo 2024, que vai decorrer no México, no próximo mês de Novembro. A Argentina venceu o Miss Universo apenas uma única vez, em 1962, com Norma Nolan.

Corthey, que representou a província de Córdoba — as candidatas chegam das 28 regiões do país —, é modelo, actriz e estudante de Astrologia. Nas redes sociais, onde tem 23,5 mil seguidores, publica fotografias sensuais e trabalhos de moda. Já a Miss Buenos Aires, Alejandra Rodríguez, de 60 anos, ficou-se pelas 15 semifinalistas, mas conquistou o prémio de "melhor rosto", considerado a "beleza facial mais impactante" do concurso.

Em segundo e terceiro lugares ficaram as representantes Yoana Don, 33 anos, e Selene Bublitz, 25 anos, das províncias de Santa Fe e Corrientes, respectivamente.

"Quero deixar a todos a mensagem que existe sempre uma nova versão de nós para ser descoberta. Tudo que temos de fazer é ir além do medo do que é novo e correr atrás de nossos sonhos e objectivos. Sou muito grata a todos que se interessaram pela minha participação e à imprensa, que contou a minha história em todos os lugares do planeta", disse Alejandra na sua apresentação no palco.

"Estou emocionada por representar este novo paradigma nos concursos de beleza. Estamos inaugurando uma nova etapa em que as mulheres não são apenas beleza física, mas um conjunto de valores. Beleza tem a ver com a atitude perante a vida", referiu a concorrente nas suas redes sociais.