Daniel Soares: “Em Cannes, passa tudo muito depressa”

Daniel Soares foi sentado, com o seu produtor Luís Urbano, junto ao palco na sala do Palais des Festivals onde se desenrolou a cerimónia de entrega do palmarés de Cannes 2024, sábado à noite. Hoje, e retrospectivamente, pensa que pode ter havido um propósito nessa configuração — questão prática, não perder tempo, conhecendo-se como se conhece o festival pela eficácia de máquina que habita nele — até porque à sua frente, faz notar Daniel, só tinha a equipa da curta-metragem que sairia vencedora com a Palma de Ouro na categoria de curtas-metragens: The Man Who Could Not Remain Silent, de Nebojša Slijepčević, realizador de Sarajevo. Era assim mais fácil para os vencedores chegar ao palco.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt