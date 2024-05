Marcelo e Montenegro juntos em vídeo de incentivo ao voto antecipado nas europeias

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, divulgaram este domingo um vídeo conjunto de incentivo ao voto antecipado em mobilidade para as eleições europeias, para que ambos se inscreveram.

Segundo uma nota divulgada no site da Presidência, "o Presidente da República e o primeiro-ministro inscreveram-se hoje, no início da reunião semanal no Palácio de Belém, para votar antecipadamente em mobilidade, no próximo dia 2 de Junho, nas eleições para o Parlamento Europeu".

A nota é acompanhada de um vídeo que mostra Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro juntos no Palácio de Belém para a reunião semanal e cada um ao computador a aceder ao site votoantecipado.pt.

O chefe de Estado refere que este domingo é "o primeiro dia de inscrição para voto antecipado nas eleições europeias" e pede aos eleitores que se queiram inscrever que "não deixem para amanhã o que podem fazer hoje".

Já me inscrevi para votar antecipadamente nas #Europeias2024 no próximo domingo, 2 de junho, juntamente com o Senhor Presidente da República.



Não deixe de exercer o direito de voto. Pode inscrever-se para votar antecipadamente até 30 de maio.https://t.co/9awxhOh4fb pic.twitter.com/StAe3LY8Es — Luís Montenegro (@LMontenegropm) May 26, 2024

"Estamos aqui o senhor primeiro-ministro e eu, no Palácio de Belém, a mostrar-vos como é fácil fazer isso. Uns podem fazer por telemóvel, é mais rápido", acrescenta Marcelo Rebelo de Sousa, que depois passa a palavra ao primeiro-ministro para que explique como se faz a inscrição pela Internet.

Luís Montenegro diz que "é muito simples": basta o número de identificação civil e a data de nascimento. "Garanto-vos que em menos de um minuto, de forma muito intuitiva, ficam inscritos e recebem a confirmação para poder votar. Façam-no, de dia 26 até 30, e participem nesta importante eleição", apela o primeiro-ministro.

"Não percam a oportunidade, porque deitar fora um voto, e neste caso um voto antecipado, é no fundo, deitar fora a democracia", reforça o Presidente da República.

Este vídeo conjunto foi também divulgado pelo primeiro-ministro na sua conta oficial na rede social X.

Tanto o chefe de Estado como o chefe de Governo já tinham anunciado que se iriam inscrever para votar antecipadamente nas eleições para o Parlamento Europeu, marcadas para 9 de Junho.

O voto antecipado em mobilidade, a ser realizado a 2 de Junho, é permitido a todos os eleitores recenseados no território nacional, numa mesa de voto à escolha. A inscrição pode ser feita até à próxima quinta-feira.