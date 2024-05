Três feridos em ataque com faca no metro de Lyon

Pelo menos três pessoas ficaram feridas na sequência de um ataque com arma branca no metro da cidade francesa de Lyon, na tarde deste domingo, 26 de Maio.

O alegado autor do crime já foi detido, avançaram as autoridades locais. As três vítimas estão a receber assistência médica, mas nenhuma corre risco de vida.

"Total solidariedade com as vítimas de esfaqueamento na estação de metro de Jean Jaures. Os nossos pensamentos estão com os três feridos", escreveu na rede social X o vereador da Câmara de Lyon, responsável pela área da segurança. "O suspeito foi detido."

O ataque ocorreu pelas 14h30 locais (13h30 em Lisboa) numa das carruagens do metropolitano e mobilizou dezenas de operacionais das forças de segurança e dos serviços de emergência. Foi também destacada para o local uma equipa de apoio psicológico.

Segundo a imprensa local, o suspeito é um cidadão estrangeiro de 27 anos e deverá ser agora investigado por tentativa de homicídio. Não terá mencionado motivações religiosas ou políticas para o ataque.