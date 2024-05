Naomi Osaka e Kei Nishikori estão de regresso às vitórias

Os dois melhores tenistas do Japão foram protagonistas do primeiro dia do torneio de Roland-Garros. Regressada à competição após ser mãe, Naomi Osaka somou a primeira vitória em torneios do Grand Slam desde o Open da Austrália de 2022, ao derrotar a italiana Lucia Bronzetti, por 6-1, 4-6 e 7-5. A japonesa de 26 anos e detentora de quatro majors, poderá ser a próxima adversária de Iga Swiantek, caso a polaca vença a ronda inicial.

Kei Nishikori, de 34 anos, precisou de quatro horas e meia para ultrapassar Gabriel Diallo, por 7-5, 7-6 (7/3), 3-6, 1-6 e 7-5 e terminar o jejum de vitórias em Grand Slams que durava desde o US Open de 2021.

Antes, Carlos Alcaraz mostrou estar recuperado da lesão no antebraço que o impediram de disputar os Masters 1000 de Monte-Carlo e Roma e avançou para segunda ronda, juntamente com Andrey Rublev, Hubert Hurkacz e Grigor Dimitrov.

No duelo muito aguardado entre dois campeões de majors, cada um com três títulos, Stan Wawrinka, de 39 anos, dominou Andy Murray, dois anos mais jovem, com os parciais de 6-4, 6-4 e 6-2.

A grande surpresa do dia foi assinada pelo francês Corentin Moutet (79.º no ranking) que eliminou Nicolás Jarry, 16.º cabeça de série e recente finalista no Masters 1000 de Roma, por 6-2, 6-1, 3-6 e 6-0.