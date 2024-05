Miguel Oliveira em 10.º no GP da Catalunha de MotoGP

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) terminou este domingo na 10.ª posição o Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, ganho pelo campeão italiano Francesco Bagnaia (Ducati).

Oliveira fechou a prova catalã a 20,889 segundos do vencedor, com o espanhol Jorge Martin (Ducati) na segunda posição, a 1,140 segundos, e o também espanhol Marc Márquez (Ducati) em terceiro, a 10,491.

Com estes resultados, Jorge Martin segurou a liderança do campeonato, com 155 pontos, mais 39 do que Bagnaia.