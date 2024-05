Segunda na TV: Fiennes entre A Baleia e as bruxas

CINEMA

O Rochedo

Star Movies, 21h15

A prisão de Alcatraz é uma fortaleza quase inexpugnável. Só um homem, John Patrick Mason (Sean Connery), conseguiu alguma vez escapar-lhe. Agora, a vida de milhões de pessoas depende dele: é chamado a conduzir até à ilha uma equipa de forças especiais, para travar um grupo de fuzileiros revoltados, na posse de perigosas armas químicas. Nicolas Cage e Ed Harris também participam no filme dirigido por Michael Bay em 1996.

Os Predadores

RTP2, 23h45

Os Pavone, burgueses e intelectuais, e os Vismara, proletários e fascistas, são duas famílias a viver em Roma. Certo dia, uma circunstância quase banal faz com que os seus destinos se cruzem, dando início a uma longa cadeia de incidentes que culmina em tragédia. Estreia na realização do actor Pietro Castellitto, esta comédia de costumes venceu o Prémio Orizzonti para melhor argumento na 77.ª edição do Festival de Cinema de Veneza. Massimo Popolizio, Pietro Castellitto e Anita Caprioli dão vida às personagens.

A Baleia

Prime Video, streaming

Drama realizado por Darren Aronofsky, com base na peça de Samuel D. Hunter, que aqui se responsabiliza pelo argumento. Brendan Fraser, no papel que lhe valeu o Óscar, dá corpo a Charlie, um homem com obesidade mórbida que vive numa imensa solidão. O que mais o consome é a culpa de não ter acompanhado o crescimento da filha (Sadie Sink). Mas, agora, está decidido a reconquistar o afecto dela.

SÉRIE

Mayfair Witches

AMC, 22h11

O canal que ainda há semanas estreou Interview with the Vampire acolhe mais uma série com origem na pena de Anne Rice. Desta vez, trata-se de um thriller sobrenatural em torno de uma jovem cirurgiã (interpretada por Alexandra Daddario) que descobre que é descendente de bruxas, o que significa que tem poderes mas também que há uma força sinistra no seu encalço. Criada por Esta Spalding e Michelle Ashford, Mayfair Witches estreia-se com episódio duplo, para depois ser debitada semanalmente.

DOCUMENTÁRIOS

Mares em Movimento: Maravilhas do Mar do Norte

RTP2, 16h04

Quatro episódios para mergulhar do Mar do Norte – com uns desvios ao Báltico – à descoberta das espécies que o têm como habitat. Das grandes lulas aos cachalotes, passando por focas e cavalos-marinhos, a minissérie oferece “uma visão ímpar da vida de criaturas marinhas raras, incluindo comportamentos nunca antes registados em filme”. Chega hoje à RTP2, para exibição diária.

Foto Mares em Movimento: Maravilhas do Mar do Norte DR

Fiennes: De Volta à Natureza

National Geographic, 22h10

Estreia-se nas noites de segunda uma série que regista as paisagens e a vida selvagem do Canadá ao mesmo tempo que vai tecendo uma narrativa mais íntima: o calcorrear desses trilhos por Ranulph Fiennes, intrépido explorador, apaixonado pela natureza, detentor de vários recordes e também um homem a lidar, aos 80 anos, com o diagnóstico de Parkinson. Joseph, seu primo e actor (vimo-lo, por exemplo, no filme A Paixão de Shakespeare e na série The Handmaid’s Tale), acompanha-o nessa jornada de novos desafios, em que a fragilidade e a coragem vão de mãos dadas.

100 ou Mais

RTP1, 23h34

Como viver mais e melhor? Esta série documental, da autoria de Arminda de Sousa Deusdado, investiga os segredos da longevidade, com base nos avanços da ciência portuguesa, embora estenda o alcance a exemplos de outros países. O episódio desta noite é dedicado ao corpo – em particular, ao processo de envelhecimento e aos factores físicos que o podem influenciar. Daqui a uma semana, a atenção vira-se, no segundo episódio, para a mente e os desafios do declínio cognitivo e intelectual; e, no terceiro e último, para as promessas das terapias genéticas e da medicina regenerativa.

INFANTIL

Cãostrução

Disney Junior, 12h20

Novos episódios das aventuras do cachorrinho Phinny e seus colegas de construção canina. Uma casa para um camaleão indeciso (quanto à cor), um osso de dinossauro para desenterrar e um estacionamento para uma montanha-russa estão entre as próximas empreitadas, para ver de segunda a sexta.