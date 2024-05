Morreu Darryl Hickman, que nasceu como actor aos nove anos com John Ford

Darryl Hickman, uma das mais versáteis vedetas infantis de Hollywood, que se notabilizou na saga As Vinhas da Ira e no thriller negro Amar foi a Minha Perdição, e que viria mais tarde a desempenhar um papel secundário junto ao irmão Dwayne na sitcom televisiva The Many Loves of Dobie Gillis, morreu na quarta-feira, aos 92 anos.

