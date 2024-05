Médicos em Luta ameaçam reactivar protesto e já falam em “Verão quente”

Porta-voz de movimento que provocou muitos constrangimentos nas urgências no final de 2023 diz que muitos médicos já ultrapassaram as 150 horas extraordinárias obrigatórias por ano.

Se na próxima reunião dos sindicatos com a ministra da Saúde não houver abertura para discutir a grelha salarial e a redução do horário, os Médicos em Luta vão reactivar o protesto que provocou grandes constrangimentos nas urgências de dezenas de hospitais no final do ano passado, voltando a entregar em massa minutas de indisponibilidade para a realização de horas extraordinárias além das obrigatórias por lei, avisa Helena Terleira, a porta-voz deste movimento que congrega perto de sete mil profissionais do Serviço Nacional de Saúde.

“Vamos dar um tempo até à próxima reunião dos sindicatos com o Ministério da Saúde. Se não forem apresentadas soluções [para as reivindicações dos médicos], podem contar com um ‘Verão quente’. Já está tudo em efervescência”, enfatiza.

O movimento Médicos em Luta, que surgiu de forma espontânea em Agosto de 2023 nas redes sociais, foi conquistando cada vez mais adeptos até atingir uma dimensão inusitada no final de 2023, com milhares de clínicos a recusarem-se a fazer mais do que as 150 horas extraordinárias obrigatórias por ano.

Se a ameaça se concretizar, o Verão antevê-se muito complicado, tal como aconteceu no fim do ano passado nos serviços de urgência, grande parte dos quais dependem das horas extraordinárias dos médicos para completarem as escalas e conseguirem assegurar o funcionamento ininterrupto.

O resultado das reuniões desta sexta-feira com a Federação Nacional dos Médicos e com o Sindicato Independente dos Médicos, que terminou sem a assinatura do protocolo negocial, decepcionou os líderes do movimento. A proposta negocial apresentada pelos representantes do Ministério da Saúde não incluiu duas das três premissas que reclamam – a redução do horário semanal para as 35 horas e um novo aumento salarial –, explica Helena Terleira. “Apenas admitiram colocar no protocolo negocial a integração dos médicos internos na carreira”, lamenta.

Mas os Médicos em Luta estão ainda dispostos a esperar pela próxima reunião, já marcada para o próximo mês, para decidir se reactivam ou não o protesto. “Se isso acontecer”, ameaça a porta-voz, “as urgências podem voltar a ficar caóticas a partir de Julho”, até porque muitos médicos já ultrapassaram as 150 horas extraordinárias.

Helena Terleira diz ainda que as medidas até agora tornadas públicas pelo novo Governo “são o inverso do que os médicos pretendem”. Dá o exemplo da recente autorização para o aumento, até 40%, do valor a pagar por hora aos médicos prestadores de serviços (os chamados “tarefeiros”), medida prevista num despacho da responsabilidade do anterior executivo, mas que foi recentemente republicado pela nova ministra da Saúde.

“Tenho uma colega que trabalha ao meu lado há seis meses e que recebe 39 euros por hora enquanto eu, que trabalho há 36 anos, ganho 18,5 euros. É este o sinal que queremos dar aos jovens médicos?", questiona. "Um médico que esteja a fazer o internato geral vai escolher uma especialidade e ganhar 1700 euros por mês, quando pode ganhar 40 euros por hora a fazer urgência, com responsabilidade mínima? Que futuro estamos a oferecer à nova geração? Um futuro de tarefeiro?”, deplora.