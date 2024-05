No final de Março, mais de mil médicos tinham atingido limite anual das horas extras

A cada início de ano, o contador das horas extraordinárias dos médicos volta a zeros. Mas três meses depois de 2024 ter começado, 1274 médicos especialistas já tinham realizado em serviço de urgência mais de 150 horas extraordinárias cada um, segundo dados da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) enviados ao PÚBLICO. Esta contabilização inclui clínicos com dedicação plena e outros regimes. Com o limite de horas extras atingido, os médicos podem entregar minutas a recusar fazer mais horas suplementares além das obrigatórias por lei. E, se muitos o fizerem, pode repetir-se o cenário do final do ano passado em que houve dificuldades para fazer as escalas.

Por lei, os médicos estão obrigados a realizar 150 horas extraordinárias anuais. Mas, para os que nos hospitais aderiram à dedicação plena, o limite anual passou para as 250 horas anuais. E é nas urgências que acabam por ser consumidas. Nos primeiros dois meses deste ano, segundo dados enviados anteriormente pelo Governo PS, os médicos já tinham realizado pouco mais de um milhão de horas extras.

“A informação apresentada refere-se aos dados registados até Abril pelas entidades de prestação de cuidados de saúde que integram a rede SNS”, adiantou a ACSS, explicando que a informação registada no sistema de recursos humanos e vencimentos “refere-se ao pagamento do trabalho suplementar realizado em Março, existindo casos em que as entidades apresentam registos com um delay de dois meses”.

As unidades hospitalares tinham contabilizado, até Abril, 5663 médicos (sem internos) que realizaram trabalho nos serviços de urgência. Dos quase 1300 especialistas que já tinham ultrapassado o plafond das 150 horas extraordinárias, 1039 têm um regime de trabalho que estabelece as 150 horas como o limite anual a realizar.

Os restantes 235 médicos especialistas aderiram à dedicação plena. Se é certo que uma parte ainda não tinha esgotado o limite, o facto é que em Abril havia “77 médicos especialistas aderentes ao regime da dedicação plena com mais de 250 horas extraordinárias prestadas em serviço de urgência”, informou a ACSS.

O regime de dedicação plena, que entrou em vigor a 1 de Janeiro, “visa a adopção de mecanismos de planeamento e organização do trabalho, com o objectivo de promover uma melhor adequação da resposta do SNS às necessidades assistenciais da população”, referiu a ACSS. Até Abril, “foram contabilizados 5260 médicos especialistas em regime de dedicação plena”, número que inclui cuidados de saúde primários, hospitalares e saúde pública. “Deste total, 2818 prestam serviço nos cuidados de saúde hospitalares”, especificou ainda a ACSS.

“É um sinal de alerta”

Para a presidente da Federação Nacional dos Médicos (Fnam), os números já apurados em relação às horas extras “são preocupantes, porque são muito elevados”, até porque a realidade no final deste mês já será superior. Joana Bordalo e Sá salientou que, “na generalidade, as 150 horas extraordinárias são atingidas em Abril e Maio”.

“É um sinal de alerta e espero que esta equipa ministerial seja capaz de ouvir o que dissemos, que os médicos precisam de um sinal de que podemos chegar a bom porto”, disse, lembrando que se está a entrar no período de Verão “com um plano que ainda não está feito”.

Quanto à dedicação plena, a presidente da Fnam salienta que a percentagem de médicos hospitalares aderentes “é muito baixa”. Nada que a surpreenda. “Os médicos não aceitam a perda de direitos, sobretudo a questão do descanso compensatório.”

Nuno Rodrigues, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, identifica um outro problema com a dedicação plena. “É um número reduzido, porque há unidades locais de saúde que não estão a processar os pedidos de passagem à dedicação plena.”

Relativamente aos médicos que já ultrapassaram o limite de horas extras anuais, o responsável referiu que este “é um problema mais grave nos hospitais mais periféricos”. E lembrou que, na primeira reunião que tiveram com a ministra, pediram “medidas concretas de curto, médio e longo prazo que dessem um sinal aos médicos de que há um percurso a ser cumprido entre os sindicatos e o Governo”.

A expectativa recai nas negociações que venham a encetar com o Ministério da Saúde, mas a reunião desta sexta-feira terminou sem acordo para o protocolo sindical. Os dois sindicatos reclamam a inclusão da revisão da grelha salarial, além de outros assuntos que consideram fundamentais, que a ministra não contemplou na primeira na proposta que apresentou. As próximas reuniões estão marcadas para Junho.