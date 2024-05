Lista de ministros e deputados conservadores que estão a desistir de ir a votos não pára de crescer

O número de deputados e de actuais e antigos ministros ou secretários de Estado do Governo conservador do Reino Unido que decidiram não se recandidatar nas eleições legislativas de 4 de Julho já superou o “êxodo” tory de 1997 que antecedeu a grande vitória do Partido Trabalhista, de Tony Blair, e um dos piores resultados de sempre do Partido Conservador, na altura liderado por John Major.

