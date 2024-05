São poucos os que, no mundo do ténis, têm dúvidas sobre se Rafael Nadal irá regressar a Roland-Garros após esta edição. Alex Corretja, antigo número dois do ranking mundial, é um deles. O agora comentador do Eurosport falou ao PÚBLICO sobre o seu compatriota, que detém o recorde de 14 títulos no torneio francês do Grand Slam e sobre o maior torneio de ténis em terra batida, que tem início este domingo.

