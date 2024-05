A festa da arte contemporânea em Lisboa mostra-se este ano mais cautelosa e comedida

Já havia público nos corredores da Cordoaria Nacional horas antes da inauguração oficial da sétima edição da ARCOlisboa. No stand da galeria lisboeta 3+1, que mostrava, entre obras de vários autores, duas grandes e vistosas esculturas de parede de Nuno Sousa Vieira, os galeristas falavam com um casal vindo do Norte da Europa que parecia prestar uma atenção particular a estas peças. Já era a segunda vez que passavam no espaço. Mais tarde, Jorge Viegas, um dos proprietários, confessou ao PÚBLICO que afinal a peça tinha ficado em Portugal, e que o coleccionador que a adquiriu levou mesmo as duas obras do artista.

