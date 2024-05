O que é um cookie? E a cache? Cinco dúvidas comuns sobre internet

Sabe porque deve limpar o histórico? Carrega em “aceitar cookies”, mas não sabe o que são? As respostas a cinco dúvidas comuns para quem usa a internet todos os dias, no computador ou no telemóvel.

O que são cookies ?

Cookies são “pedaços de informação” que os sites que guardam, em preparação para possíveis futuras visitas. Na prática, servem para eles “quando nos virem, saberem quem somos”, como explica o especialista de IT Victor Ferreira.

A informação guardada pode estar relacionada com dados de login ​dos utilizadores ou com preferências pessoais. O objectivo é permitir aos websites fazerem as adaptações necessárias para que se tenha uma experiência mais personalizada ou para adequar, por exemplo, os anúncios que aparecem a cada utilizador. “Há sites que permitem escolher o que queres ver”, exemplifica Victor Ferreira. “Podem usar os cookies para guardar essas preferências, por exemplo.”

Caso um utilizador não queira, no entanto, que algumas informações sejam guardadas pelos sites, podem recusar os cookies à entrada ou, posteriormente, apagá-los. Outra opção para impedir a recolha de cookies é o modo de navegação anónima.

O que esconde o modo de navegação anónima?

Além de também apagar cookies, depois de se navegar em modo anónimo, as sessões locais que o browser costuma guardar também são apagadas. No entanto, a ocultação que o modo anónimo proporciona é limitada.

“Só é secreto ao ponto de [um utilizador poder] fazer o que quiser nessa sessão, fechar a janela e se alguém pegar no computador e abrir o mesmo browser, não ver nada do que foi feito”, esclarece Victor Ferreira. Enquanto se usa o modo anónimo, a informação que normalmente fica no histórico do browser, sobre os sites nos quais se entrou, por exemplo, também não fica registada.

Mas não foi tudo apagado. Os fornecedores de internet e os sites onde se entrou continuam a possuir informação sobre a actividade dos utilizadores. O modo anónimo também não oculta por exemplo, o endereço IP (que identifica um determinado dispositivo na internet ou rede local).

O que é a cache?

A cache é um local onde são guardados dados temporários de forma a acelerar processos futuros. A cache local do browser guarda ficheiros – como imagens ou ícones – para não ter de repetir downloads dos mesmos sempre que se regressar ao site onde se encontram. Esse armazenamento aumenta a rapidez na entrada desse site e “melhora a experiência do utilizador.” É por isso que, normalmente, a primeira vez que entramos num site ele abre mais lentamente do que das vezes subsequentes.

Convém, no entanto, sublinhar que existem vantagens em limpar a cache do browser. O armazenamento de ficheiros temporários ocupa espaço na memória do dispositivo, tornando-o mais lento — isto é particularmente relevante em dispositivos com menos memória disponível, como é o caso da generalidade dos telemóveis.

Além disso, caso o site que visitamos sofra actualizações, por termos guardados ficheiros temporários desactualizados podem verificar-se problemas de acesso em tentativas futuras.

À semelhança do que acontece com os cookies, os sites também podem utilizar os ficheiros armazenados na cache para recolher informação sobre os utilizadores. Alguém que o queira evitar a recolha destas informações, também deverá eliminar ficheiros da cache.

Devo guardar as palavras-passe automaticamente?

É comum, depois de inserir os seus dados para aceder a uma conta online, o browser perguntar se pretende guardar os dados para facilitar acessos futuros. É verdade que torna a experiência de utilização mais prática (e assim não é preciso lembrarmo-nos constantemente das palavras-passe todas), mas não é uma escolha totalmente aconselhável.

Como explica Victor Ferreira, ao se memorizarem as credenciais de acesso no browser, qualquer pessoa que tenha acesso ao nosso computador, também pode entrar nas nossas contas. E mais: qualquer pessoa que aceda ao browser, entrando nas definições, pode encontrar outras palavras-passe que foram guardadas noutras ocasiões.

Se o acesso às chaves guardadas no browser for feito por autenticação biométrica (leitura da impressão digital e/ou reconhecimento da face, entre outros), isso acrescenta uma camada de segurança — mas pode trazer outro tipo de problemas.

O acontece quando apagamos o histórico do pesquisa?

Eliminar o histórico de pesquisa do browser não elimina, em absoluto, a informação de que se acedeu a um determinado site ou se fez uma determinada pesquisa. Simplesmente permite que, se outra pessoa utilizar aquele mesmo computador, não tenha informação sobre os hábitos do utilizador anterior.

Mesmo depois de limpar o histórico, o fornecedor de internet, os sites onde se entrou e até anunciantes continuam a ter informação sobre o que se fez antes da pesquisa.

Isso significa que não é útil apagar o histórico? Não, pelo contrário. Como já se referiu acima, eliminar o histórico de pesquisa, tal como os cookies e os ficheiros temporários da cache, é útil para libertar memória RAM e tornar o funcionamento dos dispositivos mais rápidos.