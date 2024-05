“O ensino superior não deve ter vergonha de dizer que é uma actividade económica”

António Almeida Dias tomou posse no dia 13 para um novo mandato à frente da Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado (APESP), que agrega 37 universidades e institutos particulares. O sector quer ver-se cada vez mais como “exportador”, atraindo estudantes estrangeiros que, em algumas instituições, já representam cerca de metade dos inscritos. Para isso, são necessárias reformas não só no ensino superior, mas também na relação com a rede consular nacional, defende o dirigente.

