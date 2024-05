Que drogas é que usamos? É o que o OEDT nos quer perguntar

O Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência lançou um questionário sobre os padrões e a evolução do uso de drogas, como forma de sustentar políticas quer europeias, quer nacionais.

O Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência (OEDT) lançou o quarto inquérito europeu sobre drogas.

O objectivo da agência europeia, sediada em Lisboa, é “recolher informações sobre os padrões de consumo de droga na Europa e não só”, pelo que o inquérito se destina a utilizadores de drogas ilícitas e do que é designado, na gíria, como novas substâncias psicoactivas.

O que se pretende com este questionário é obter informações relevantes sobre os padrões e a evolução do uso de drogas, como forma de sustentar políticas quer europeias, quer nacionais.

O inquérito pode ser preenchido por maiores de 18 anos e é completamente anónimo. As informações recolhidas são confidenciais e a agência garante que não serão registados endereços IP ou tokens. Embora organizado pelo OEDT, o inquérito é realizado em colaboração com os vários pontos focais da agência, como o Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD).

Em Portugal, o inquérito apresenta um módulo que se destina à caracterização da utilização de psicadélicos, o que demonstra uma maior atenção a um consumo que aparenta estar em crescimento.

Pela segunda vez desde que se realiza, os parceiros da agência nos Balcãs Ocidentais também participam nesta recolha de informação, de modo a que a mesma seja o mais vasta possível, e possa contribuir para um conhecimento mais transversal das alterações dos padrões de consumo de drogas no continente.

Contudo, o inquérito não se resume ao espaço europeu, pois será disponibilizado em 35 países. O novo questionário estará disponível por seis semanas e pode ser preenchido aqui.

O observatório europeu terá as suas funções e poderes alargados a partir do próximo dia 2 de Julho, quando mudar de atribuições e de nome para Agência de Drogas da União Europeia.