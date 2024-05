Duas cadeiras novas celebram uma amizade forjada na arquitectura: Siza e Kengo Kuma

“Sento-me bem, e sinto-me bem”. Foi deste modo que Álvaro Siza avaliou, corria a tarde desta quinta-feira, o protótipo de uma das duas novas cadeiras aiTai que Kengo Kuma fez questão de ir mostrar (e experimentar) no atelier do Prémio Pritzker português, junto ao rio Douro.

Foi o próprio arquitecto e designer japonês que pediu à Mor Design – a empresa sediada em Lisboa que é promotora do novo par de cadeiras aiTai – para organizar um encontro com Siza. Kengo Kuma (Yokohama, 1954) deslocara-se nesse dia ao Porto para visitar in loco a obra que aí tem actualmente em curso, a reconversão do antigo Matadouro, em parceria com o gabinete portuense OODA.

Foto Kengo Kuma, de visita ao Porto, pediu para se encontrar com Álvaro Siza no seu atelier Nelson Garrido

Um dia depois, estaria em Lisboa, para acompanhar outro seu projecto português, a renovação do Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian. No intervalo, pediu para se encontrar com Siza, de cuja obra é um admirador confesso, e de quem está “sempre a ouvir falar”, mesmo quando está no Japão.

Não foi o primeiro encontro pessoal de ambos – já vão no terceiro, contou Kuma, explicando que o primeiro teve lugar em Tóquio, e o seguinte algures no mundo, numa conferência de Álvaro Siza.

O arquitecto português recebeu-o de forma acolhedora e demorada, e “sentou-o” na sua cadeira Alcântara, que desenhou para a mesma empresa já em 2020. “Sinto-a muito acolhedora, tal e qual o seu autor”, retribuiu Kuma. E ambos dissertaram, a seguir, sobre o desafio multissecular que é desenhar uma cadeira.

“A principal dificuldade é que já foram desenhadas milhões de cadeiras ao longo da história”, avançou Siza, 90 anos. “Temos de fazer algo diferente, ou então não vale a pena. E, se o fazemos, ela tem verdadeiramente de parecer uma cadeira, o que nem sempre acontece. Eu gosto de uma cadeira que pareça uma cadeira.”

Para o arquitecto japonês, o desenho da cadeira deve definir o seu autor. “Desenhando-a, estou a descobrir-me a mim próprio: quem sou eu, o que é que a nova cadeira pode ensinar-me?”, realçou.

Falando das suas novas aiTai – um par de cadeiras com três pernas, estrutura em madeira e assento em tecido –, Kuma, que as estava a observar pela primeira vez, ainda em protótipos em desenvolvimento, explicou que simbolizam “a amizade”. “Optei por um par, não para se contrastarem, mas para serem amigas. Em japonês, ‘aitai’ significa ‘Quero ver-te’.”

Elemento comum às cadeiras de ambos os arquitectos-designers é a utilização da madeira. “É uma matéria mágica, essencial, e pode mudar totalmente o sentido de uma peça”, disse o japonês. Siza lembrou que “é o material de mobiliário mais antigo da história”. E que “é bom sentarmo-nos, pousarmos as mãos e sentir o toque da madeira”.

Foto Aitai, em japonês, significa "Quero ver-te", explica Kengo Kuma Nelson Garrido

A mediar o encontro dos dois arquitectos esteve o CEO da Mor Design, João Pereira, que explicou ao PÚBLICO ter apostado em acrescentar agora Kengo Kuma a uma lista de designers portugueses e internacionais onde Siza já tinha inscrita a sua assinatura inconfundível.

“São dois grandes arquitectos que têm muitas coisas em comum, entre elas o facto de terem obras actualmente em curso no Porto e em Lisboa, além de noutras grandes cidades do mundo”, notou o empresário. “Agora têm também em comum estarem ambos a trabalhar connosco”, acrescentou João Pereira, anunciando que, após o encontro reservado no atelier de Siza no Porto, a nova cadeira aiTai seria esta tarde a protagonista de um evento surpresa na loja Paris: Sete, em Santos, incluído na Lisbon Design Week que decorre até domingo.

A expectativa da Mor Design é que, após os últimos acertos no protótipo agora apresentado, a nova linha aiTai possa começar a ser comercializada no Verão.