Tenente-coronel vai liderar reforma do SNS também a partir do Porto

Fernando Araújo deverá manter-se em funções durante mais algum tempo. O ainda director executivo enfatizou no Parlamento que a reforma iniciada vai reduzir para metade o número de instituições do SNS.

O novo director executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), o tenente-coronel António Gandra d´Almeida, vai trabalhar a partir do Porto, tal como Fernando Araújo, que, quando foi escolhido para o cargo, aceitou com a condição de a sede da Direcção Executiva do SNS ficar localizada na cidade. O líder vai mudar mas a sede vai manter-se no Porto, e Fernando Araújo vai ter que permanecer em funções até que o nome do tenente-coronel, que também é médico, seja aprovado em Conselho de Ministros e escolha a sua equipa, que passará ainda pelo crivo da Cresap (Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública), adianta o Ministério da Saúde.