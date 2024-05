Governo propõe 280 euros mensais para suplemento salarial, polícias rejeitam

O Ministério da Administração Interna reformulou a fórmula de cálculo do suplemento salarial das forças de segurança e apresentou, esta quinta-feira, uma nova proposta no sentido de essa parcela do ordenado corresponder a 20% do salário de cada trabalhador, acrescido de mais 280 euros mensais fixos. Neste momento, cada elemento da PSP e da GNR recebe, além destes 20%, uma componente fixa de 100 euros. Sindicatos da PSP e associações profissionais da GNR dizem que esta proposta não chega.

A proposta está a ser discutida nas reuniões que decorrem entre a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, e as estruturas representativas da PSP e da GNR. Os primeiros a serem recebidos foram os sindicatos da PSP, sendo que as associações representativas da GNR só entraram para a reunião pelas 21 horas.

Estas forças de segurança reivindicam um suplemento salarial equiparado ao da Polícia Judiciária, cujos efectivos viram no início do ano essa componente do ordenado aumentada em cerca de 600 euros.

Há uma semana, na segunda ronda de negociações, membros da plataforma tinham rejeitado uma proposta da tutela que já era uma melhoria em relação à reunião negocial anterior e que previa que polícias e guardas ficassem a ganhar um suplemento de missão entre os 521 e os 730 euros mensais. O facto de esse suplemento ser diferenciado consoante a categoria do trabalhador, e não igual para todos, apesar de se tratar de um subsídio de risco, foi uma das razões pelas quais a proposta foi rejeitada. Também houve sindicalistas a alegar que esta fórmula conduzia nalguns casos a perdas remuneratórias, sendo por isso inconstitucional.

Tendo como referência os vencimentos-base do director nacional da PSP e do comandante-geral da GNR, esta parcela salarial destina-se a substituir o actual suplemento por serviço e risco nas forças de segurança, que tem uma componente variável que corresponde a 20% do salário-base do polícia e uma componente fixa de 100 euros.



Na semana passada a tutela apresentou um novo regime de pagamento segundo o qual os oficiais passariam a ter um suplemento de missão de 14% da remuneração-base do director nacional da PSP e do comandante-geral da GNR, que é de 5216 euros, enquanto a percentagem para os chefes da PSP e sargentos da GNR passaria a ser de 12%, e de 10% para os agentes e guardas.

Entretanto, o Presidente da República disse esta quinta-feira esperar que sindicatos e Governo alcancem “um consenso”, e que se passe com as forças de segurança “aquilo que se passou com os professores”. Questionado sobre esta nova ronda negocial à margem de uma conferência em Florença, Marcelo Rebelo de Sousa, respondeu esperar que o desfecho seja idêntico ao processo negocial com os professores, que – recordou – também “demorou tempo”.

“Espero que se passe aquilo que se passou com os professores. Assim como com os professores demorou tempo, e pelo menos em relação a um número significativo de sindicatos, embora não todos, tenha havido um acordo, também considero positivo que seja possível haver um consenso relativamente à situação das forças de segurança”, declarou o chefe de Estado, citado pela agência Lusa.

Notícia actualizada às 21h02 para incluir as reacções dos sindicatos da PSP e associações profissionais da GNR