Governo propõe novo suplemento de missão para PSP e GNR entre 521 e 730 euros

O Governo apresentou esta quarta-feira uma nova proposta às associações socio-profissionais da GNR de um suplemento de missão entre os 521 e os 730 euros.

Segundo a proposta, o novo suplemento salarial tem como referência o vencimento-base do comandante-geral da GNR, substituindo o actual suplemento por serviço e risco nas forças de segurança. Os oficiais passariam a ter um suplemento de missão de 14% da remuneração-base do comandante da GNR, que é de 5.216,23 euros, enquanto a percentagem para os sargentos da GNR é de 12% e para os guardas 10%.

Trata-se de uma melhoria em relação à proposta apresentada pela tutela na passada semana, em que esse suplemento corresponderia a 12% da remuneração-base do topo da carreira para os oficiais, 9% para sargentos e 7% para os guardas. Considerando a proposta inaceitável e vexatória, os sindicatos tinham ameaçado romper as negociações. O actual suplemento pago às forças de segurança inclui uma componente fixa de 100 euros e uma variável de 20% do salário-base.

A proposta está a ser apresentada na reunião que decorre esta tarde entre a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, e as cinco associações socio-profissionais da GNR, seguindo-se-lhe um encontro idêntico com os sindicatos da PSP.

A 2 de Maio, o Ministério da Administração Interna havia proposto um suplemento de missão para os elementos da PSP e da GNR de entre 365,13 e os 625,94 euros.