Desburocratização vai permitir poupar até 1,5 milhões de consultas

Direcção Executiva do SNS passou em revista algumas das principais medidas lançadas ao longo do último ano e avisa que, em 2024, deverão aposentar-se cerca de 5000 profissionais de saúde.

A desburocratização permitirá poupar entre um milhão e 1,5 milhões de consultas destinadas a meros actos administrativos, ao longo de um ano – 2024 – em que cerca de 5000 profissionais do SNS deverão aposentar-se. Ao passar em revista as medidas lançadas desde que foi criada, a Direcção Executiva do SNS aponta a criação, em 2023, do Gabinete de Segurança do SNS, lembrando que se registaram no ano passado 3685 dias de ausência ao trabalho na sequência de agressões sofridas pelos profissionais de saúde, perspectivando que, até ao final do ano, os hospitais públicos deverão estar dotados de um total de oito robots cirúrgicos.