Sondagem: Marcelo tem pela primeira vez nota negativa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebe pela primeira vez uma nota negativa por parte dos portugueses, de acordo com a sondagem do Cesop – ​Universidade Católica para o PÚBLICO, RTP e Antena 1. A popularidade do chefe de Estado já estava no valor mais baixo desde a sua tomada de posse, em Março de 2016, mas agora entra em terreno negativo.

Numa avaliação média na escala de 0 a 20 valores à pergunta "Como avalia este segundo mandato?", os portugueses atribuem a Marcelo 9,4 valores, sendo que o Presidente continua a receber nota positiva (igual ou superior a 10) da maioria dos inquiridos (60%). Em Novembro de 2016, no início do seu primeiro mandato, idêntica sondagem do Cesop registava uma avaliação média de 16,3 valores (a mais elevada das sondagens da Católica desde que há registos, Novembro de 2004) e uma taxa de avaliações positivas de 97%.

Em termos políticos, o Presidente vive um dos piores momentos dos seus mandatos, depois de, nos últimos dias, ter entrado em funcionamento a comissão parlamentar de inquérito ao caso das gémeas e que tem como um dos principais alvos Marcelo Rebelo de Sousa. Em causa está o tratamento, em 2020, de duas gémeas residentes no Brasil que adquiriram nacionalidade portuguesa, com o medicamento Zolgensma, que tem um custo de dois milhões de euros por pessoa, para controlar a progressão de atrofia muscular espinal. O tratamento foi recebido no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, depois de o filho do Presidente, Nuno Rebelo de Sousa, ter pressionado a Presidência da República e o Ministério da Saúde.

Por outro lado, Marcelo foi também alvo de duras críticas nas últimas semanas devido às declarações que fez, num encontro informal com jornalistas estrangeiros, sobre a necessidade de reparações históricas às ex-colónias portuguesas.

O Cesop sublinha que, apesar da descida que se verifica, a actual avaliação do Presidente é, ainda assim, significativamente mais elevada do que a avaliação que a população fazia de Cavaco Silva em idêntico período do segundo mandato do anterior chefe de Estado (por exemplo, em Outubro de 2014, o Presidente Cavaco Silva tinha uma avaliação média de 7,6 com 46% de avaliações positivas).

Depois de um primeiro mandato marcado por uma popularidade elevada, a avaliação a Marcelo tem vindo a cair ao longo deste segundo mandato, ainda que em Julho de 2023 tenha registado uma pequena recuperação.