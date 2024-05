“A hasta pública mais rápida do país”: FC Porto com academia na Maia em risco

A construção da futura academia do FC Porto na Maia poderá estar em risco, depois de serem levantadas dúvidas sobre a comunicação da venda de terrenos públicos ao clube “azul e branco”. A notícia foi avançada pelo Expresso e confirmada pelo PÚBLICO junto de Francisco Vieira de Carvalho, vereador do Partido Socialista (PS) da Câmara Municipal da Maia. O responsável acusa a autarquia de não esperar pelo resultado da Assembleia Municipal para comunicar a aprovação da hasta pública, algo que permitiu a publicação em Diário da República deste tema meras horas após a deliberação. O projecto de Pinto da Costa poderá, assim, ser anulado.

"Vou convocar uma reunião de Câmara extraordinária para ver este ponto. O presidente pode assumir que houve um lapso, mas, em termos legais, a data de 22 de Março é nula", começa por dizer Francisco Vieira de Carvalho. O responsável diz sentir-se obrigado a denunciar a situação, pelo facto de considerar que foi cometido um crime público. "Esta foi a hasta pública mais rápida do país", denuncia o vereador, adiantando que a Assembleia Municipal reuniu "no feriado histórico do 25 de Abril" para ratificar a hasta pública.

Um documento a que o PÚBLICO teve acesso mostra a data de 22 de Março no documento em que a autarquia comunica a venda dos terrenos para publicação em Diário da República. Esta missiva, contudo, antecedeu em 72 horas a aprovação na Assembleia Municipal, votação obrigatória para a oficialização deste negócio ocorrida a 25 de Março. Apesar de a reunião ter terminado apenas às 23h12, a venda figurava já em Diário da República no dia seguinte.

O PÚBLICO tentou entrar em contacto com o presidente da Câmara Municipal da Maia, António Silva Tiago, mas ainda não teve sucesso.

O FC Porto adquiriu os terrenos em hasta pública por 3,4 milhões de euros, tendo já entregue 1,19 milhões à autarquia. Este projecto foi idealizado por Jorge Nuno Pinto da Costa e apresentado a apenas dias do acto eleitoral que elegeu eleger André Villas-Boas para o cargo de presidente do FC Porto. O complexo era uma promessa antiga do então presidente portista, mas, durante mais de meia década, o projecto não registou avanços concretos. Recentemente, na recta final do 15.º mandato, apresentou oficialmente o projecto aos sócios – com muitos associados a acusarem o dirigente de usar a academia como trunfo eleitoral, apesar de este ser um projecto encabeçado enquanto dirigente e não candidato.

A infra-estrutura contará com dez campos de futebol e um mini-estádio com capacidade para cerca de 2000 pessoas. A planificação conta ainda com a construção de 72 quartos duplos para albergar os jovens da formação deslocados. No total, a academia dos "dragões" ocupará uma área de 23 hectares (cerca de 14 comprados em hasta pública e os restantes nove adquiridos à construtora minhota ABB).

No total, os "dragões" prevêem um investimento a rondar os 40 milhões de euros. Para já, no contrato assinado com a construtora ABB, os portistas já se comprometeram com o pagamento de 6,9 milhões para a terraplanagem da parte dos terrenos pertencentes à empresa minhota.