Furiosa: Uma Saga Mad Max, Nada a Perder e outras estreias para esta semana

Num futuro pós-apocalíptico onde todos se regem pela lei da força, apenas uma coisa tem valor: a gasolina, símbolo de poder entre os gangues de motociclistas que se impõem sobre os mais fracos. Furiosa era ainda criança quando foi arrancada da sua família e levada para a Wasteland por um grupo de selvagens liderado por Dementus, o Senhor da Guerra. Agora que os anos passaram e se foi tornando mais forte, Furiosa quer vingança.

Furiosa: Uma Saga Mad Max tem realização, produção e argumento do australiano George Miller – o criador da lendária personagem que encheu salas de cinema por todo o mundo durante a década de 1980 e que valeu a Mel Gibson o reconhecimento internacional com os filmes Mad Max - As Motos da Morte (1979), Mad Max 2: O Guerreiro da Estrada (1981) e Mad Max 3: Além da Cúpula do Trovão (1985).



Agora, é contada a origem da corajosa Furiosa, que mais tarde se tornou aliada de Max em Mad Max: Estrada da Fúria (2015). Com Alyla Browne e Anya Taylor-Joy a assumirem o papel que em 2015 tinha sido atribuído a Charlize Theron, o elenco conta ainda com as actuações de Chris Hemsworth, Charlee Fraser e Lachy Hulme, entre outros.

Críticas, salas e horários

Sylvie vive em Brest (França) com os seus dois filhos: Jean-Jacques, já adolescente, e Sofiane, de apenas oito anos. Apesar das dificuldades de quem tem a responsabilidade de os criar sozinha, eles são unidos e felizes.

Certa noite, enquanto a mãe está no trabalho e o irmão fora de casa, o pequeno Sofiane sofre uma queimadura grave. Quando, no hospital, se sabe que ele se encontrava sozinho, o caso é reportado à segurança social. A consequência é terrível: Sofiane é retirado à mãe e colocado num lar de acolhimento.

Acusada de negligência, Sylvie vê-se obrigada a enfrentar o sistema judicial para recuperar a custódia do filho. A revolta e a frustração são enormes e quase lhe toldam o discernimento. Até perceber que essa luta apenas pode ser travada de duas maneiras: contra o sistema ou a favor de Sofiane.

Estreado na secção Un Certain Regard na 76.ª edição do Festival de Cinema de Cannes, um drama realizado e escrito por Delphine Deloget que conta com as actuações de Virginie Efira, Félix Lefebvre, Arieh Worthalter, Mathieu Demy, India Hair e Alexis Tonetti.

Críticas, salas e horários

Entregues a uma mãe irresponsável que as abandona por longos períodos, Laura, de 16 anos, Mira, de 12, e Steffi, de sete, estão por sua conta num bairro operário da Suécia.



Habituadas a lidar com a negligência, vivem de um modo caótico mas relativamente tranquilo, até Laura receber um telefonema da segurança social a avisá-las de que em breve terão uma visita. Preocupada em ser separada das irmãs, a rapariga decide encontrar alguém que se faça passar por mãe delas. É então que conhece Hanna, que parece preencher todos os requisitos.



Um drama da autoria de Mika Gustafson, que conta com Bianca Delbravo, Dilvin Asaad, Safira Mossberg e Ida Engvoll nos papéis principais.

Críticas, salas e horários

O ano é 2020. A Roménia, tal como o resto do mundo, enfrenta a pandemia de Covid-19. É neste contexto que seguimos o dia-a-dia de quatro pessoas: Oana, uma terapeuta em crise; Septimiu, o marido, obcecado com o facto de poder contrair o coronavírus; Mihai, o irmão, cuja única preocupação é a sua festa de aniversário; e Narcis Patranescu, um investigador da polícia perturbado pela recente morte de um colega. Cada um tenta gerir os seus medos num momento particularmente complexo da história.

Em exibição nos Festivais de San Sebastián e LEFFEST, um drama assinado pelo celebrado realizador romeno Cristi Puiu (A Morte do Sr. Lazarescu, Aurora, Malmkrog), com os actores Bianca Cuculici, Laurentiu Bondarenco, Otilia Panaite e Florin Tibre nos papéis principais.

MMXX será mostrado apenas em sessões especiais: no Teatro Campo Alegre (Porto), sábado; no Nimas (Lisboa), segunda-feira, 3, 17 e 24 de Junho.

Críticas, salas e horários

Garfield era ainda um gatinho quando resolveu adoptar Jon, numa altura particularmente solitária da vida dele. O tempo passou, o gato cresceu (e engordou), mantendo-se sempre fiel à sua natureza preguiçosa, comilona e sarcástica.

Mas a placidez da sua vida ao lado de Jon e de Odie, o seu companheiro canino, muda drasticamente quando Garfield se cruza com Vic, o seu aventureiro – e muito irresponsável – progenitor. Embora Garfield tenha grandes dificuldades em admiti-lo, há entre ele e Vic muito mais em comum do que parece à primeira vista.

Realizado por Mark Dindal, um filme de animação que se baseia na famosa personagem criada em 1976 pelo cartunista norte-americano Jim Davis. Na versão original deste filme, as vozes são de Chris Pratt, Samuel L. Jackson, Hannah Waddingham, Ving Rhames, Nicholas Hoult, Cecily Strong, Harvey Guillén, Brett Goldstein, Bowen Yang e Snoop Dogg. A versão dobrada em português conta com Luís Barros, Pedro Laginha, José Raposo, Leonor Alcácer, Cláudia Cadima, Ana Cloe e Paulo Calatré.

Críticas, salas e horários

O luxuoso transatlântico RMS Queen Mary fez várias travessias do Atlântico entre 1936 e 1967, transportando milhares de passageiros ao longo dos anos e tendo sido também usado como transporte das tropas aliadas durante a Segunda Grande Guerra. Com um passado recheado de mistérios, onde não faltam fantasmas e aparições, o lugar é hoje considerado um dos mais assombrados do mundo.

Anne e Patrick, dois fotógrafos interessados em história, fazem com o filho uma visita à embarcação, hoje firmada ao largo de Long Beach, na Califórnia, e transformada em hotel e museu. Mas não tarda até verem as suas vidas entrelaçadas com as de uma outra família que ali entrou em 1938. À medida que o terror se vai desenrolando à sua volta, Anne e Patrick conhecem o impacto dos terríveis eventos que ali foram acontecendo ao longo do seu quase século de história.

Um filme de terror sobrenatural realizado e escrito por Gary Shore (Drácula: A História Desconhecida), em cujo elenco participam Alice Eve, Joel Fry e Lenny Rush, entre outros.

Salas e horários

Empenhados em dar um novo ímpeto à sua carreira, os membros dos Animal Tones, uma banda de glam-rock, decidem filmar um videoclipe arrojado com o deserto como pano de fundo. Com isso em mente, põem-se a caminho de Espanha, o lugar que lhes parece ser o ideal para a façanha. Mas as coisas complicam-se quando o vocalista adoece.

Com realização de Fábio Duque Francisco (também conhecido por Francis Venus, vocalista da banda Tones of Rock), esta comédia conta com as actuações de Pedro Ferreira, Gonçalo Mendes, João Vilas, Guilherme Galhardo, Elmano Sancho, Quimbé, Miguel Lambertini e Carolina Torres.

Crítica, salas e horários