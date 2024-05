Escritor romeno Mircea Cartarescu vence prémio literário de Dublin

O escritor romeno Mircea Cartarescu venceu o prémio literário de Dublin, com a obra Solenoid, traduzida por Sean Cotter para o inglês, anunciou esta quinta-feira a organização do galardão no valor de 100 mil euros.

Nos finalistas já não estava nenhum título de autores lusófonos, depois de os brasileiros Itamar Vieira Júnior e Stênio Gardel e de o moçambicano Mia Couto não terem sido seleccionados de uma primeira lista de nomeados.

Para além do vencedor, os romances finalistas eram Old God´s Time, do escritor irlandês Sebastian Barry, Haven, da também irlandesa Emma Donoghue, If I Survive You, do escritor norte-americano Jonathan Escoffery, The Sleeping Car Porter, da romancista canadiana Suzette Mayr, e Praiseworthy, da escritora aborígene australiana Alexis Wright.

Mircea Cartarescu é escritor, professor e jornalista, nascido em Bucareste, em 1956, tendo já publicado mais de 25 livros, segundo a biografia publicada pela organização do prémio.

Antes, recebeu o prémio Formentor, o prémio Thomas Mann, o prémio do Estado Austríaco para a Literatura e o prémio Vilenica, entre muitos outros.

Solenoid foi nomeado ao prémio internacional de Dublin pela biblioteca de Cluj, na Roménia, e baseia-se na vida do próprio autor para retratar a Roménia dos anos 1970 e 1980, incluindo o "sistema de saúde assustador, os absurdos do sistema educativo e a miséria da vida familiar", segundo a sinopse.

O New York Times, na crítica publicada em Dezembro de 2022, referia-se ao livro como uma obra que talvez possa ser "lida como um romance de detectives surreal, embora seja um de uma dimensão existencial e vasta".

Em Portugal, Mircea Cartarescu tem dois livros publicados: Porque gostamos das mulheres, com tradução de Maria João Coutinho e Simion Doru Cristea, pela Guerra&Paz, em 2007, e Ofuscante: a asa esquerda, com tradução de Tanty Ungureanu, para a E-Primatur, em 2021.

O Prémio Literário de Dublin é organizado pela autarquia da capital da Irlanda e gerido pelas bibliotecas públicas da cidade, com um valor monetário de 100 mil euros, a serem entregues na totalidade ao autor da obra vencedora, se esta for escrita em inglês, ou, no caso de tradução, a dividir entre escritor e tradutor, nos valores de 75 mil euros e 25 mil euros, respectivamente.

O romance Marzahn, Mon Amour, da escritora alemã Katja Oskamp, foi o vencedor do Prémio Literário Internacional de Dublin de 2023.