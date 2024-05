Nova direcção nacional da PSP já está completa

Os superintendentes Pedro Gouveia, João Ribeiro, Ismael Jorge e Virgínia Cruz são os novos directores nacionais-adjuntos da PSP, completando assim a equipa liderada por Luís Carrilho, que tomou posse há duas semanas. Para o cargo de inspector nacional desta polícia foi escolhido Fiães Fernandes.

Uma nota informativa divulgada esta quarta-feira pelo Ministério da Administração Interna dá conta de que Pedro Gouveia dirigia, até aqui, o Comando Metropolitano do Porto da PSP, tendo antes disso dirigido o Departamento de Segurança Privada e o Departamento de Operações. Como director nacional-adjunto ficará com o pelouro das operações e segurança.

Já João Ribeiro estava a dirigir o Departamento de Informações Policiais da PSP, tendo antes comandando o Departamento de Sistemas de Informação e Comunicações. Era ainda oficial de ligação da PSP junto do Ministério da Administração Interna. Como director nacional-adjunto, assume agora o pelouro da segurança aeroportuária de controlo fronteiriço.

Ismael Jorge estava à frente da Escola Prática de Polícia como director-adjunto. Foi chefe de gabinete do antigo director nacional da PSP Luís Farinha e liderou o Comando Distrital de Leiria da PSP. Ficará agora com o pelouro dos recursos humanos.

A única mulher do grupo, Virgínia Cruz, era até aqui directora-adjunta do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. Também exerceu funções como oficial de ligação da PSP junto do Ministério da Administração Interna e esteve à frente do Comando Distrital de Aveiro da PSP. Competir-lhe-á a partir de agora a pasta da logística e das finanças.

Quanto ao novo inspector nacional, Fiães Fernandes, liderava até aqui o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP. Antes disso, dirigiu o Departamento de Sistemas de Informação e Comunicações e o Departamento de Armas e Explosivos da PSP.