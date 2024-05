Câmara do Porto quer apoio estatal para reabilitar mais ilhas. Obra da Lomba vai avançar

A obra de reabilitação de seis ilhas na zona da Lomba, no Bonfim, deverá arrancar apenas no segundo semestre do ano, mas a Câmara do Porto convidou os jornalistas para verem, esta quarta-feira, o terreno quase limpo e pronto para a empreitada, após a demolição dos núcleos que ali existiam e onde vão nascer 47 novas casas. Se tudo correr dentro dos prazos, a empreitada termina no primeiro trimestre de 2026 e as 40 famílias que dali saíram – e foram realojadas pelo município em bairros sociais e outras casas da cidade – podem voltar em Junho.

