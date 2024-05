Jaime Faria vence e fica a uma vitória do quadro principal de Roland-Garros

O número dois português somou a segunda vitória no qualifying do segundo torneio do Grand Slam.

Jaime Faria somou, nesta quarta-feira, a segunda vitória no qualifying de Roland-Garros, derrotando o norte-americano Zachary Svajda (122.º), em Paris, por 7-6 (7/3) e 6-1, e, na sexta-feira, discute o acesso ao quadro principal do torneio.

Faria continua, assim, a viver um ano fantástico. Depois de ter triunfado em quatro torneios no ITF Tour e mais um, no sábado, no ATP Challenger Tour, com a consequente subida do 411.º para o 183.º posto do ranking mundial, a primeira experiência do tenista de 20 anos nos torneios do Grand Slam já é positiva.