Quinta na TV: Jojo Rabbit, obesidade e fraude

As sugestões também passam por Defender a Família, regressar a Pompeia e recordar Era Uma Vez a América.

CINEMA

Como Um Trovão

AMC, 16h23

Luke (Ryan Gosling) é apaixonado pelo perigo e pela velocidade. Com uma personalidade solitária e sem ninguém que o prenda, está decidido a viver a vida no limite. Mas tudo muda quando descobre que tem um filho com Romina (Eva Mendes), a namorada que abandonou sem explicações.

Pressionado pela responsabilidade de criar uma criança que ama acima de tudo e de proteger a mulher que escolheu, Luke vai encontrar um modo mais fácil, mas que o fará deitar tudo a perder: assaltar bancos. O seu caminho vai cruzar-se com o de Avery (Bradley Cooper), um polícia que está disposto a ir até às últimas consequências para o pôr atrás das grades. Um drama policial escrito e realizado por Derek Cianfrance (Blue Valentine).

Jojo Rabbit

Hollywood, 19h40

Comédia de Taika Waititi nos limites do absurdo, numa oscarizada adaptação de um livro de Christine Leunens. O pequeno Jojo (Roman Griffin Davis) é adepto do nazismo e tem Adolf Hitler (Waititi) como ídolo e amigo imaginário, até conhecer a rapariga judia (Thomasin McKenzie) que a mãe (Scarlett Johansson) esconde no sótão.

Joy

AXN White, 00h11

Criativa e decidida, Joy (Jennifer Lawrence) esforça-se por conciliar a vida de mãe solteira com a de inventora. Um dia, descobre algo que lhe abre as portas para o sucesso. Ao mesmo tempo que ganha notoriedade, enfrenta a traição, a falsidade e a falta de generosidade de pessoas próximas. Mas também percebe que alguém nunca deixará de estar ao seu lado.

Com assinatura de David O. Russell, uma comédia dramática baseada na verdadeira história de Joy Mangano, que se tornou milionária ao inventar a esfregona. O elenco também conta com Robert De Niro, Bradley Cooper, Isabella Rossellini, Édgar Ramírez e Dascha Polanco.

Era Uma Vez na América

Hollywood, 1h20

Sergio Leone filma o retrato violento de quatro amigos que passam da marginalidade de rua ao envolvimento no crime organizado. Destaque para a banda sonora de Ennio Morricone e para um elenco com Robert De Niro, Joe Pesci, James Hayden, William Forsythe, Elizabeth McGovern e James Russo.

DOCUMENTÁRIOS

Defender a Família

RTP2, 15h59

Quando se trata de defender a prole, os animais são capazes de assumir as posturas mais agressivas e de recorrer às estratégias mais criativas. É desse comportamento, essencial à sobrevivência das espécies, que se ocupa este documentário.

Pompeia Debaixo de Fogo

National Geographic, 22h54

Pompeia é sobejamente conhecida por ter ficado sob cinzas e rocha, depois da erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C. Mas a sua rota de destruição não ficou por aqui. Foi novamente ameaçada de aniquilação na II Guerra Mundial. Aqui, seguimos uma equipa de cientistas que procura a localização das bombras e investiga as razões de esse sítio arqueológico italiano ter sido alvo dos Aliados no confronto armado.

O Vendedor de Ilusões: O Caso Geração Zoe

Netflix, streaming

Em estreia, um documentário sobre a criação, ascensão e ruína da Geração Zoe, uma rede financeira latino-americana que atraía investidores com promessas de lucros seguros e avultados, apoiados em criptomoedas e previsões algorítmicas, e com uma filosofia de desenvolvimento pessoal à mistura. Movimentou milhões de dólares, sobretudo durante a pandemia.

O fundador, o empresário argentino Leonardo Cositorto, começou por ser apontado como guru e acabou mergulhado em acusações de encabeçar um monumental esquema em pirâmide. Foi detido pela Interpol em Abril de 2022 e aguarda julgamento na prisão. Para revelar os meandros do caso, este documentário conta com testemunhos de lesados, de jornalistas que cobriram o escândalo, de antigos colaboradores da empresa e do próprio Cositorto.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

SOS XXL é o título da reportagem de hoje, um trabalho sobre a obesidade em Portugal – que continua a aumentar – e as doenças que lhe estão associadas. Aborda também as formas de a prevenir/combater e a resposta que estes doentes têm do Serviço Nacional de Saúde. É um trabalho de Mafalda Gameiro, com imagem de Paulo Jorge e edição de imagem de Vanessa Brízido.