No IndieLisboa (e no Batalha), Eduardo Williams filma o movimento para a frente

A 21.ª edição do festival de cinema abre esta noite; um dos destaques é o novo filme do cineasta argentino, alvo também de foco no portuense Batalha.

É com o documentário I’m Not Everything I Could Be, da checa Klára Tasovská, sobre a fotógrafa Libuse Jarcovjáková, a “Nan Goldin da Praga soviética”, que o IndieLisboa inicia nesta quinta-feira a sua 21.ª edição. Tiro de partida para dez dias de cinema (até dia 2 de Junho) que procura o seu espaço para existir fora de um mercado cada vez mais formatado — e quantas das duas centenas e meia de obras a serem exibidas, entre longas e curtas, não serão elas próprias formatadas para o “novo normal” que é o “filme de festival”?