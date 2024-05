Isabel Moreira denuncia “ofensa e injúria permanente” dos deputados do Chega contra mulheres

Isabel Moreira, deputada do Partido Socialista, denunciou o ambiente “absolutamente infernal” que se vive no Parlamento, causado pela “ofensa e injúria permanente” dos deputados do Chega, especialmente contra mulheres. André Ventura acusou Isabel Moreira de fazer "queixinhas constantes" e pediu provas. "Habituem-se, porque esta intensidade vai continuar", sublinhou o líder do Chega.

“Eu já ouvi coisas como vaca, mugidos ou nomes que normalmente se chamam a deputadas que são assumidamente lésbicas”, revelou a deputada socialista, num debate dedicado aos limites da liberdade de expressão, no programa Justiça Cega da rádio Observador.

Isabel Moreira disse ainda ter ouvido deputados do partido de André Ventura a cumprimentarem “uma deputada negra, ao meio dia” com um “‘boa noite, senhora deputada’, que é uma coisa normal de se dizer ao meio dia a uma pessoa negra”, ironizou.

A socialista afirmou que o quotidiano na Assembleia da República é “infernal, ingerível, de se ficar com os ouvidos verdadeiramente afectados, e uma ofensa e uma injúria permanente” sobretudo contra as mulheres. De acordo com Isabel Moreira, os alvos dos deputados do Chega são tendencialmente as mulheres: são “sempre mulheres ou quase sempre mulheres. Ou fazem nos corredores quando estamos sozinhas e ninguém está a ouvir e dizem coisas absolutamente insuportáveis”, frisou.

Isabel Moreira sublinhou ainda que os deputados do Chega fazem as “piores ofensas e intimidações”, “com o microfone fechado, para não serem ouvidos ou para serem só ouvidos pela pessoa que estão a injuriar”.

André Ventura já reagiu às acusações da deputada socialista. O líder do Chega considerou que o ambiente vivido no Parlamento é reflexo da "fúria" dos portugueses "contra o sistema". "Como dizia António Costa, 'habituem-se' porque agora esta intensidade vai continuar a existir", reforçou.

Depois de negar as imputações de racismo, já que o Chega é "a única bancada que tem negros no Parlamento", André Ventura afirmou que o partido é o "grupo mais atacado" na Assembleia da República. "Somos atacados tudo, de fascistas, racistas, misóginos, homofóbicos", acrescentou.

​"Eu próprio já fui atacado de todas as maneiras por deputados do Bloco de Esquerda, por deputados do PS e por outros. Provavelmente ninguém é tão ofendido no país e no Parlamento como eu e não estou aqui a chorar à frente das câmaras", disse o presidente do Chega.

André Ventura desafiou a deputada socialista, a quem atribuiu uma "arrogância incompreensível", a apresentar provas das ofensas proferidas pela bancada parlamentar do seu partido. O presidente do Chega acusou ainda Isabel Moreira de fazer "queixinhas constantes" e de não o cumprimentar no Parlamento, juntamente com Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda.

Os insultos, as provocações e as piadas racistas, vindos da bancada parlamentar do Chega, já tinham sido denunciados no ano passado, na revista Sábado.