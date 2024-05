Chega: um candidato à solta entre Putin e a ideologia de género

Tânger Côrrea disse, no debate desta segunda-feira, que as minorias estão a “tomar conta do discurso político”.

O quarto debate para as eleições europeias de Junho desta segunda-feira foi marcado por trocas de acusações entre todos os candidatos. Chega e CDU mostraram-se sempre em lados opostos e mereceram criticas de IL e PAN. E foi neste debate que o candidato do Chega, Tânger Côrrea, disse que as minorias estão a “tomar conta do discurso político” e que “não podemos aceitar a ideologia de género e o wokismo”.

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.