Um morto e 30 feridos após aterragem de emergência em Banguecoque

Um voo da Singapore Airlines proveniente de Londres, no Reino Unido, fez uma aterragem de emergência em Banguecoque, na Tailândia, na terça-feira devido a fortes turbulências, informou a companhia aérea, com um passageiro a bordo morto e feridos.

A Singapore Airlines não informou quantas pessoas ficaram feridas, mas vários meios de comunicação social tailandeses referem que houve 30 feridos. O avião Boeing 777-300ER, com 211 passageiros e 18 tripulantes, dirigia-se para Singapura quando fez a aterragem de emergência, informou a companhia aérea em comunicado.

Um porta-voz do aeroporto de Suvarnabhumi, em Banguecoque, disse que a equipa médica estava pronta a agir.

"A nossa prioridade é prestar toda a assistência possível a todos os passageiros e tripulantes a bordo do avião", declarou a companhia aérea. "Estamos a trabalhar com as autoridades locais na Tailândia para prestar a assistência médica necessária."