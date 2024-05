Governo britânico pede desculpa e vai compensar vítimas de escândalo com sangue contaminado

Um dia depois de um relatório independente ter concluído que sucessivos governos britânicos encobriram um escândalo relacionado com sangue contaminado que fez cerca de três mil mortos e que afectou quase 30 mil pessoas entre as décadas de 1970 e de 1990 no Reino Unido, o executivo do Rishi Sunak anunciou nesta terça-feira um plano de compensação financeira das vítimas.

